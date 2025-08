Informations sur Carnomaly (CARR)

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Site officiel : https://carnomaly.io/ Livre blanc : https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E