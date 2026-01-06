CEXDEX+
Le prix de Canton Network en direct est actuellement de 0.13917 USD. La capitalisation boursière de CC est de 5,152,956,305.6863288503 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de CC en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Logo de Canton Network

Cours Canton Network(CC)

Prix en temps réel : 1 CC à USD

$0.1393
$0.1393
-3.30%1D
USD
Graphique du prix de Canton Network (CC) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 12:46:25 (UTC+8)

Prix de Canton Network aujourd'hui

Le prix de Canton Network (CC) en direct est actuellement de $ 0.13917, avec une variation de 3.30 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CC en USD est de $ 0.13917 par CC.

Canton Network se classe actuellement au n°25 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5.15B et une offre en circulation de 37.03B CC. Au cours des dernières 24 heures, CC a été échangé entre $ 0.13774 (plus bas) et $ 0.15976 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.1756879949508504, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.05895180762412991.

En termes de performance à court terme, CC a varié de +0.05% au cours de la dernière heure et de +11.76% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 2.31M.

Informations de marché pour Canton Network (CC)

No.25

$ 5.15B
$ 5.15B

$ 2.31M
$ 2.31M

$ 5.15B
$ 5.15B

37.03B
37.03B

--
--

37,026,087,424.070335
37,026,087,424.070335

0.15%

CANTON

La capitalisation boursière actuelle de Canton Network est de $ 5.15B, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 2.31M. L'offre en circulation de CC est de 37.03B, avec une offre totale de 37026087424.070335. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.15B.

Historique du prix de Canton Network en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.13774
$ 0.13774
Bas 24 h
$ 0.15976
$ 0.15976
Haut 24 h

$ 0.13774
$ 0.13774

$ 0.15976
$ 0.15976

$ 0.1756879949508504
$ 0.1756879949508504

$ 0.05895180762412991
$ 0.05895180762412991

+0.05%

-3.30%

+11.76%

+11.76%

Historique du prix de Canton Network (CC) en USD

Suivez la variation du prix de Canton Network aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0047538-3.30%
30 jours$ +0.07682+123.20%
60 jours$ +0.10167+271.12%
90 jours$ +0.10167+271.12%
Variation du prix de Canton Network aujourd'hui

Aujourd'hui, CC a enregistré une variation de $ -0.0047538 (-3.30%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Canton Network sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.07682 (+123.20%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Canton Network

En élargissant la vue à 60 jours, CC a constaté une variation de $ +0.10167 (+271.12%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Canton Network sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.10167 (+271.12%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Canton Network (CC) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Canton Network.

Analyse de l'IA pour Canton Network

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de Canton Network, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de Canton Network ?

Les prix du réseau Canton (CC) sont influencés par plusieurs facteurs clés :

Sentiment du marché : Les tendances globales du marché des cryptomonnaies et la confiance des investisseurs exercent une influence significative sur les prix du CC.

Taux d'adoption : L'utilisation réelle et les partenariats avec des entreprises stimulent la demande et favorisent l'appréciation des prix.

Mises à jour technologiques : Les améliorations protocolaires, les renforcements de la sécurité et les nouvelles fonctionnalités influencent la perception des investisseurs.

Environnement réglementaire : Les politiques gouvernementales et les exigences de conformité dans les marchés clés affectent les volumes de trading.

Concurrence : La performance relative par rapport aux autres réseaux blockchain et aux plateformes DeFi influe sur le positionnement sur le marché.

Volume de trading : Les niveaux de liquidité et les listages sur les bourses déterminent la stabilité et l'accessibilité des prix.

Tokenomics : Les mécanismes d'offre, les récompenses de staking et l'utilité du token au sein de l'écosystème.

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de Canton Network aujourd'hui ?

Les gens souhaitent connaître le prix du réseau Canton (CC) aujourd'hui pour plusieurs raisons principales :

Décisions d'investissement : Les traders ont besoin des cours actuels pour acheter, vendre ou conserver efficacement leurs positions.

Suivi de portefeuille : Les investisseurs surveillent en temps réel la valeur et la performance de leurs actifs.

Timing du marché : Les mouvements des cours permettent d'identifier les points d'entrée et de sortie optimaux pour réaliser des transactions.

Gestion des risques : Les cours actuels facilitent un dimensionnement approprié des positions ainsi que le calcul des stops-loss.

Prévention de la FOMO : Rester informé évite de rater des mouvements importants ou des opportunités intéressantes.

Due diligence : L'analyse des cours aide à évaluer la viabilité du projet et l'état d'esprit du marché.

Planification fiscale : Une évaluation précise des prix est essentielle pour calculer les gains, les pertes et les obligations fiscales.

Comparaison entre options : Les cours actuels permettent de comparer avec d'autres cryptomonnaies et d'autres options d'investissement.

Corrélation avec l'actualité : Les mouvements des cours reflètent souvent les développements du projet, les partenariats ou les événements du marché.

Analyse technique : Les données en temps réel sont cruciales pour identifier les configurations chartistes et les indicateurs de trading.

Évaluation de la liquidité : Les cours actuels indiquent la profondeur du marché et le volume d'échanges.

Étant donné que les marchés des cryptomonnaies fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et présentent une forte volatilité, les cours peuvent évoluer rapidement, ce qui rend l'information en temps réel particulièrement précieuse pour prendre des décisions éclairées dans cet environnement dynamique.

Prédiction du prix de Canton Network

Prévision du prix de Canton Network (CC) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de CC en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Canton Network (CC) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Canton Network pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Vous souhaitez savoir quel prix Canton Network pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de CC pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Canton Network.

Comment acheter et investir dans du Canton Network

Prêt à vous lancer avec Canton Network ? Acheter du CC sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du Canton Network. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de Canton Network (CC).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de -- tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du Canton Network sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de Canton Network (CC)

Que pouvez-vous faire avec du Canton Network

Détenir du Canton Network vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

  • Explorez le marché au comptant de MEXC

    Explorez le marché au comptant de MEXC

    Tradez plus de 2,800 tokens avec des frais de transaction très bas.

    Trading des contrats à terme

    Trading des contrats à terme

    Tradez avec un effet de levier allant jusqu'à 500x et une liquidité profonde.

  • Launchpool de MEXC

    Launchpool de MEXC

    Stakez des tokens et gagnez des airdrops incroyables.

    Pré-ouverture sur MEXC

    Pré-ouverture sur MEXC

    Achetez et vendez de nouveaux tokens avant qu'ils ne soient officiellement listés.

Qu'est-ce que Canton Network (CC)

Canton Network est la seule blockchain publique et sans autorisation conçue spécifiquement pour la finance institutionnelle — alliant de manière unique confidentialité, conformité et scalabilité. Placée sous la gouvernance de la Canton Foundation, avec la participation de grandes institutions financières mondiales, Canton permet la synchronisation et le règlement en temps réel et en toute sécurité de multiples classes d’actifs sur une infrastructure partagée et interopérable. Le réseau repose sur son token natif, le Canton Coin, et prend en charge une gouvernance décentralisée ainsi qu’un développement collaboratif d’applications. Canton établit le lien concret entre la promesse de la blockchain et la puissance de la finance mondiale, pour que la finance circule enfin comme elle le devrait.

Ressources de Canton Network

Pour une compréhension plus approfondie de Canton Network, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Canton Network
Explorateur de blocs

Découvrez-en plus sur Canton Network

$0.13913
$0.1393
