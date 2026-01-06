Prix de Canton Network aujourd'hui

Le prix de Canton Network (CC) en direct est actuellement de $ 0.13917, avec une variation de 3.30 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CC en USD est de $ 0.13917 par CC.

Canton Network se classe actuellement au n°25 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5.15B et une offre en circulation de 37.03B CC. Au cours des dernières 24 heures, CC a été échangé entre $ 0.13774 (plus bas) et $ 0.15976 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.1756879949508504, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.05895180762412991.

En termes de performance à court terme, CC a varié de +0.05% au cours de la dernière heure et de +11.76% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 2.31M.

Informations de marché pour Canton Network (CC)

Classement No.25 Capitalisation boursière $ 5.15B$ 5.15B $ 5.15B Volume (24 h) $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.15B$ 5.15B $ 5.15B Offre en circulation 37.03B 37.03B 37.03B Offre maximale ---- -- Offre totale 37,026,087,424.070335 37,026,087,424.070335 37,026,087,424.070335 Part de marché 0.15% Blockchain publique CANTON

La capitalisation boursière actuelle de Canton Network est de $ 5.15B, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 2.31M. L'offre en circulation de CC est de 37.03B, avec une offre totale de 37026087424.070335. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.15B.