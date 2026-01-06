Prix de CoinDepo aujourd'hui

Le prix de CoinDepo (COINDEPO) en direct est actuellement de $ 0.07042, avec une variation de 1.64 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de COINDEPO en USD est de $ 0.07042 par COINDEPO.

CoinDepo se classe actuellement au n°3772 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 COINDEPO. Au cours des dernières 24 heures, COINDEPO a été échangé entre $ 0.06759 (plus bas) et $ 0.0724 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0988724198446504, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00224653570457153.

En termes de performance à court terme, COINDEPO a varié de +0.22% au cours de la dernière heure et de -4.23% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 145.81K.

Informations de marché pour CoinDepo (COINDEPO)

Classement No.3772 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 145.81K$ 145.81K $ 145.81K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 70.42M$ 70.42M $ 70.42M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de CoinDepo est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 145.81K. L'offre en circulation de COINDEPO est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 70.42M.