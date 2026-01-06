Prix de Common Protocol aujourd'hui

Le prix de Common Protocol (COMMON) en direct est actuellement de $ 0.003343, avec une variation de 3.17 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de COMMON en USD est de $ 0.003343 par COMMON.

Common Protocol se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7.81M et une offre en circulation de 2.34B COMMON. Au cours des dernières 24 heures, COMMON a été échangé entre $ 0.003117 (plus bas) et $ 0.003355 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, COMMON a varié de +0.42% au cours de la dernière heure et de +10.03% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 57.15K.

Informations de marché pour Common Protocol (COMMON)

Capitalisation boursière $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M Volume (24 h) $ 57.15K$ 57.15K $ 57.15K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 41.51M$ 41.51M $ 41.51M Offre en circulation 2.34B 2.34B 2.34B Offre maximale 12,418,259,242 12,418,259,242 12,418,259,242 Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taux de circulation 18.81% Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de Common Protocol est de $ 7.81M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 57.15K. L'offre en circulation de COMMON est de 2.34B, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 41.51M.