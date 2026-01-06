Prix de Coral Finance aujourd'hui

Le prix de Coral Finance (CORL) en direct est actuellement de $ 0.002219, avec une variation de 1.55 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CORL en USD est de $ 0.002219 par CORL.

Coral Finance se classe actuellement au n°2414 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 515.61K et une offre en circulation de 232.36M CORL. Au cours des dernières 24 heures, CORL a été échangé entre $ 0.002002 (plus bas) et $ 0.002246 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.14750342087279608, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.002023809095920165.

En termes de performance à court terme, CORL a varié de -0.05% au cours de la dernière heure et de -6.69% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 59.65K.

Informations de marché pour Coral Finance (CORL)

Classement No.2414 Capitalisation boursière $ 515.61K$ 515.61K $ 515.61K Volume (24 h) $ 59.65K$ 59.65K $ 59.65K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Offre en circulation 232.36M 232.36M 232.36M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 23.23% Blockchain publique BSC

