Informations sur Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Site officiel : https://cot.curecos.com/ Livre blanc : https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8