Prix de CRETA aujourd'hui

Le prix de CRETA (CRETA) en direct est actuellement de $ 0.002896, avec une variation de 0.31 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CRETA en USD est de $ 0.002896 par CRETA.

CRETA se classe actuellement au n°1425 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4.25M et une offre en circulation de 1.47B CRETA. Au cours des dernières 24 heures, CRETA a été échangé entre $ 0.002825 (plus bas) et $ 0.002904 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.382079672694401, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.002530519405961538.

En termes de performance à court terme, CRETA a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +1.11% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 57.58K.

Informations de marché pour CRETA (CRETA)

Classement No.1425 Capitalisation boursière $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Volume (24 h) $ 57.58K$ 57.58K $ 57.58K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 28.96M$ 28.96M $ 28.96M Offre en circulation 1.47B 1.47B 1.47B Offre maximale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taux de circulation 14.66% Blockchain publique MATIC

La capitalisation boursière actuelle de CRETA est de $ 4.25M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 57.58K. L'offre en circulation de CRETA est de 1.47B, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 28.96M.