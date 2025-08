Informations sur cSigma Finance (CSIGMA)

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

Site officiel : https://www.csigma.finance/ Livre blanc : https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db