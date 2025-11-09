CEXDEX+
Le prix de Cypher en direct est actuellement de 0.11735 USD. La capitalisation boursière de CYPR est de 11,128,753.82305 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de CYPR en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Logo de Cypher

Cours Cypher(CYPR)

Prix en temps réel : 1 CYPR à USD

+64.07%1D
USD
Graphique du prix de Cypher (CYPR) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-09 17:51:45 (UTC+8)

Prix de Cypher aujourd'hui

Le prix de Cypher (CYPR) en direct est actuellement de $ 0.11735, avec une variation de 64.07 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CYPR en USD est de $ 0.11735 par CYPR.

Cypher se classe actuellement au n°1299 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 11.13M et une offre en circulation de 94.83M CYPR. Au cours des dernières 24 heures, CYPR a été échangé entre $ 0.054 (plus bas) et $ 0.1212 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.4680578929249782, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.028705042947441254.

En termes de performance à court terme, CYPR a varié de +30.38% au cours de la dernière heure et de +112.20% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 368.77K.

Informations de marché pour Cypher (CYPR)

No.1299

9.48%

BASE

La capitalisation boursière actuelle de Cypher est de $ 11.13M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 368.77K. L'offre en circulation de CYPR est de 94.83M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 117.35M.

Historique du prix de Cypher en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

+30.38%

+64.07%

+112.20%

+112.20%

Historique du prix de Cypher (CYPR) en USD

Suivez la variation du prix de Cypher aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.045236+64.07%
30 jours$ +0.01975+20.23%
60 jours$ +0.01735+17.35%
90 jours$ +0.01735+17.35%
Variation du prix de Cypher aujourd'hui

Aujourd'hui, CYPR a enregistré une variation de $ +0.045236 (+64.07%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Cypher sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.01975 (+20.23%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Cypher

En élargissant la vue à 60 jours, CYPR a constaté une variation de $ +0.01735 (+17.35%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Cypher sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.01735 (+17.35%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Cypher (CYPR) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Cypher.

Analyse de l'IA pour Cypher

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de Cypher, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de Cypher ?

Several key factors influence Cypher (CYPR) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall crypto market trends and Bitcoin correlation
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and adoption news
6. Regulatory changes affecting DeFi protocols
7. Competition from similar privacy-focused projects
8. Technical analysis patterns and support/resistance levels
9. Social media buzz and community engagement
10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de Cypher aujourd'hui ?

People want to know Cypher (CYPR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Prédiction du prix de Cypher

Prévision du prix de Cypher (CYPR) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de CYPR en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Cypher (CYPR) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Cypher pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix Cypher pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de CYPR pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Cypher.

À propos de Cypher

CYPR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. As a cryptocurrency, CYPR's primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a decentralized manner. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. In addition to serving as a medium of exchange, CYPR also provides a platform for the development and execution of smart contracts, enabling users to create and enforce agreements without the need for a centralized authority. This makes CYPR a versatile tool in the world of decentralized finance, contributing to the broader ecosystem of blockchain-based solutions.

Comment acheter et investir dans du Cypher

Prêt à vous lancer avec Cypher ? Acheter du CYPR sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du Cypher. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de Cypher (CYPR).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.

Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de 94.83M tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du Cypher sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de Cypher (CYPR)

Que pouvez-vous faire avec du Cypher

Détenir du Cypher vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du Cypher (CYPR) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Frais de transaction au comptant :
--
Maker
--
Taker
Frais de transaction des contrats à terme :
--
Maker
--
Taker

Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC.

De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.

Qu'est-ce que Cypher (CYPR)

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Ressources de Cypher

Pour une compréhension plus approfondie de Cypher, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Cypher
Explorateur de blocs

$0.11584
$0.00000
$0.000000
$0.00000
$0.00000
$0.6802
$0.5100
$0.6802
$0.000000003229
$0.000000002500
$0.00005040
