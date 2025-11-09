Cours Cypher(CYPR)
Le prix de Cypher (CYPR) en direct est actuellement de $ 0.11735, avec une variation de 64.07 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CYPR en USD est de $ 0.11735 par CYPR.
Cypher se classe actuellement au n°1299 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 11.13M et une offre en circulation de 94.83M CYPR. Au cours des dernières 24 heures, CYPR a été échangé entre $ 0.054 (plus bas) et $ 0.1212 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.4680578929249782, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.028705042947441254.
En termes de performance à court terme, CYPR a varié de +30.38% au cours de la dernière heure et de +112.20% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 368.77K.
La capitalisation boursière actuelle de Cypher est de $ 11.13M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 368.77K. L'offre en circulation de CYPR est de 94.83M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 117.35M.
Suivez la variation du prix de Cypher aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.045236
|+64.07%
|30 jours
|$ +0.01975
|+20.23%
|60 jours
|$ +0.01735
|+17.35%
|90 jours
|$ +0.01735
|+17.35%
Aujourd'hui, CYPR a enregistré une variation de $ +0.045236 (+64.07%), reflétant sa dernière activité de marché.
Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.01975 (+20.23%), montrant la performance à court terme du token.
En élargissant la vue à 60 jours, CYPR a constaté une variation de $ +0.01735 (+17.35%), offrant une perspective plus large sur ses performances.
En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.01735 (+17.35%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.
Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Cypher (CYPR) ?
Consultez maintenant la page Historique des prix de Cypher.
Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de Cypher, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.
En 2040, le prix de Cypher pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
CYPR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. As a cryptocurrency, CYPR's primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a decentralized manner. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. In addition to serving as a medium of exchange, CYPR also provides a platform for the development and execution of smart contracts, enabling users to create and enforce agreements without the need for a centralized authority. This makes CYPR a versatile tool in the world of decentralized finance, contributing to the broader ecosystem of blockchain-based solutions.
Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.
Pour une compréhension plus approfondie de Cypher, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :
