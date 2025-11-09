Prix de Cypher aujourd'hui

Le prix de Cypher (CYPR) en direct est actuellement de $ 0.11735, avec une variation de 64.07 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CYPR en USD est de $ 0.11735 par CYPR.

Cypher se classe actuellement au n°1299 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 11.13M et une offre en circulation de 94.83M CYPR. Au cours des dernières 24 heures, CYPR a été échangé entre $ 0.054 (plus bas) et $ 0.1212 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.4680578929249782, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.028705042947441254.

En termes de performance à court terme, CYPR a varié de +30.38% au cours de la dernière heure et de +112.20% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 368.77K.

Informations de marché pour Cypher (CYPR)

Classement No.1299 Capitalisation boursière $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Volume (24 h) $ 368.77K$ 368.77K $ 368.77K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 117.35M$ 117.35M $ 117.35M Offre en circulation 94.83M 94.83M 94.83M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 9.48% Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de Cypher est de $ 11.13M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 368.77K. L'offre en circulation de CYPR est de 94.83M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 117.35M.