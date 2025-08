Informations sur Roboton (DCT)

Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.

Site officiel : https://roboton.app/ Explorateur de blocs : https://tronscan.org/#/token20/TNzctnHygQxx2shHScTJKQBU9U4gVWctfk