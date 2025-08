Informations sur DIKO (DIKO)

The first Bitcoin-backed stablecoin on Stacks (Bitcoin L2) which offers self-repaying loans.

Site officiel : https://arkadiko.finance Livre blanc : https://arkadiko.finance/#whitepaper Explorateur de blocs : https://explorer.stacks.co/txid/0x81ce000866e5a61ed46ced874ebb453cb9b4de8b9ba1e14ed810221a1dff238b?chain=mainnet