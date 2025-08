Informations sur dKargo (DKA)

dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

Site officiel : https://dkargo.io/en Livre blanc : https://docs.dkargo.io/v2.0-eng Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0