Informations sur Dmail Network (DMAIL)

Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

Site officiel : https://dmail.ai/ Livre blanc : https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192