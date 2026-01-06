Prix de Data Ownership aujourd'hui

Le prix de Data Ownership (DOP2) en direct est actuellement de $ 0.004979, avec une variation de 2.14 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DOP2 en USD est de $ 0.004979 par DOP2.

Data Ownership se classe actuellement au n°3760 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 DOP2. Au cours des dernières 24 heures, DOP2 a été échangé entre $ 0.004942 (plus bas) et $ 0.00519 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.11434343850986514, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.004599917115120822.

En termes de performance à court terme, DOP2 a varié de -0.09% au cours de la dernière heure et de +1.21% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 636.98K.

Informations de marché pour Data Ownership (DOP2)

Classement No.3760 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 636.98K$ 636.98K $ 636.98K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 103.53M$ 103.53M $ 103.53M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 20,793,255,250.601147 20,793,255,250.601147 20,793,255,250.601147 Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de Data Ownership est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 636.98K. L'offre en circulation de DOP2 est de 0.00, avec une offre totale de 20793255250.601147. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 103.53M.