Tokenomics de Dora Factory (DORAFACTORY)

Découvrez les informations clés sur Dora Factory (DORAFACTORY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Site officiel :
https://dorafactory.org
Livre blanc :
https://dorafactory.medium.com/dora-factory-1-0-dao-as-a-service-infrastructure-for-on-chain-governance-and-open-source-ventures-6ad53688758f
Explorateur de blocs :
https://vota-explorer.dorafactory.org/doravota

Tokenomics et analyse de prix de Dora Factory (DORAFACTORY)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dora Factory (DORAFACTORY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
--
----
Offre totale :
--
----
Offre en circulation :
--
----
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
--
----
Sommet historique :
$ 0.211
$ 0.211
Bas historique :
--
----
Prix actuel :
$ 0.01968
$ 0.01968

Tokenomics de Dora Factory (DORAFACTORY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Dora Factory (DORAFACTORY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens DORAFACTORY qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens DORAFACTORY pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DORAFACTORY, explorez le prix en direct du token DORAFACTORY !

Comment acheter du DORAFACTORY

Envie d'ajouter du Dora Factory (DORAFACTORY) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du DORAFACTORY, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.

Historique du prix de Dora Factory (DORAFACTORY)

L'analyse de l'historique du prix de DORAFACTORY permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.

Prévision du prix de DORAFACTORY

Vous voulez savoir dans quelle direction DORAFACTORY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DORAFACTORY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

