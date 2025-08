Informations sur Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Site officiel : https://daystarter.life/ Livre blanc : https://doc.daystarter.life/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xe3a46b2bc1d83c731d58cab765d3b45bce789095