Informations sur Divo (DVO)

DIVO is a SocialFi platform that empowers fashion and advertising professionals to monetize their content, protect intellectual property, and build audience relationships using advanced AI tools.

Site officiel : https://www.divo.global/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1KLIUDW4wDNKfBy8hdDLfmC6ckIQs-HlW/view Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0x8708cceb45b218e93a4d2cfc95eb8250ab13fa9d