Prix de 375ai aujourd'hui

Le prix de 375ai (EAT) en direct est actuellement de $ 0.03185, avec une variation de 3.98 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de EAT en USD est de $ 0.03185 par EAT.

375ai se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- EAT. Au cours des dernières 24 heures, EAT a été échangé entre $ 0.02994 (plus bas) et $ 0.03409 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, EAT a varié de +0.03% au cours de la dernière heure et de +6.52% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 56.09K.

Informations de marché pour 375ai (EAT)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 56.09K$ 56.09K $ 56.09K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 31.85M$ 31.85M $ 31.85M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de 375ai est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 56.09K. L'offre en circulation de EAT est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.85M.