Prix de EDENA aujourd'hui

Le prix de EDENA (EDENA) en direct est actuellement de $ 1.8437, avec une variation de 0.22 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de EDENA en USD est de $ 1.8437 par EDENA.

EDENA se classe actuellement au n°914 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 13.92M et une offre en circulation de 7.55M EDENA. Au cours des dernières 24 heures, EDENA a été échangé entre $ 1.7343 (plus bas) et $ 1.858 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 10.001514614497738, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.812032517420328.

En termes de performance à court terme, EDENA a varié de +0.04% au cours de la dernière heure et de -5.47% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 81.92K.

Informations de marché pour EDENA (EDENA)

Classement No.914 Capitalisation boursière $ 13.92M$ 13.92M $ 13.92M Volume (24 h) $ 81.92K$ 81.92K $ 81.92K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.84B$ 1.84B $ 1.84B Offre en circulation 7.55M 7.55M 7.55M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 0.75% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de EDENA est de $ 13.92M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 81.92K. L'offre en circulation de EDENA est de 7.55M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.84B.