Informations sur Elderglade (ELDE)

Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

Site officiel : https://elderglade.com/ Livre blanc : https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b