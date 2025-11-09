Prix de EVAA Protocol aujourd'hui

Le prix de EVAA Protocol (EVAA) en direct est actuellement de $ 2.06, avec une variation de 2.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de EVAA en USD est de $ 2.06 par EVAA.

EVAA Protocol se classe actuellement au n°969 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 13.63M et une offre en circulation de 6.62M EVAA. Au cours des dernières 24 heures, EVAA a été échangé entre $ 2 (plus bas) et $ 2.346 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 13.61297177645488, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.4583095338977914.

En termes de performance à court terme, EVAA a varié de +0.73% au cours de la dernière heure et de -66.77% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 986.22K.

Informations de marché pour EVAA Protocol (EVAA)

Classement No.969 Capitalisation boursière $ 13.63M$ 13.63M $ 13.63M Volume (24 h) $ 986.22K$ 986.22K $ 986.22K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 103.00M$ 103.00M $ 103.00M Offre en circulation 6.62M 6.62M 6.62M Offre maximale 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Offre totale 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Taux de circulation 13.23% Blockchain publique BSC

