Informations sur Fly Trade (FLY)

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Site officiel : https://www.fly.trade/ Livre blanc : https://docs.fly.trade/ Explorateur de blocs : https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f