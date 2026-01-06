Prix de Folks Finance aujourd'hui

Le prix de Folks Finance (FOLKS) en direct est actuellement de $ 3.996, avec une variation de 0.96 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FOLKS en USD est de $ 3.996 par FOLKS.

Folks Finance se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- FOLKS. Au cours des dernières 24 heures, FOLKS a été échangé entre $ 3.855 (plus bas) et $ 4.044 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, FOLKS a varié de +0.62% au cours de la dernière heure et de +4.25% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 314.51K.

Informations de marché pour Folks Finance (FOLKS)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 314.51K$ 314.51K $ 314.51K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 199.80M$ 199.80M $ 199.80M Offre en circulation ---- -- Offre maximale 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Offre totale 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Blockchain publique ALGO

