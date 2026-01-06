Prix de FREEZONE aujourd'hui

Le prix de FREEZONE (FREEZONE) en direct est actuellement de $ 0.000021, avec une variation de 1.94 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FREEZONE en USD est de $ 0.000021 par FREEZONE.

FREEZONE se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- FREEZONE. Au cours des dernières 24 heures, FREEZONE a été échangé entre $ 0.0000201 (plus bas) et $ 0.0000221 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, FREEZONE a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -3.23% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 36.37K.

Informations de marché pour FREEZONE (FREEZONE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 36.37K$ 36.37K $ 36.37K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.20K$ 4.20K $ 4.20K Offre en circulation ---- -- Offre totale 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de FREEZONE est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 36.37K. L'offre en circulation de FREEZONE est de --, avec une offre totale de 200000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.20K.