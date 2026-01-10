En savoir plus sur FREEZONE
Tokenomics de FREEZONE (FREEZONE)
Tokenomics et analyse de prix de FREEZONE (FREEZONE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de FREEZONE (FREEZONE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur FREEZONE (FREEZONE)
Freezone is a community driven project focused on using memes to teach and educate about DeFi.
Tokenomics de FREEZONE (FREEZONE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de FREEZONE (FREEZONE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FREEZONE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FREEZONE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FREEZONE, explorez le prix en direct du token FREEZONE !
Comment acheter du FREEZONE
Envie d'ajouter du FREEZONE (FREEZONE) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du FREEZONE, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de FREEZONE (FREEZONE)
L'analyse de l'historique du prix de FREEZONE permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de FREEZONE
Vous voulez savoir dans quelle direction FREEZONE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FREEZONE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
