Informations sur Fortune Roo (FRT)

FRT is the core currency within the Fortune Room platform, used for entering games, distributing rewards, and enabling future use cases like NFTs, marketplace interactions, and governance participation.

Site officiel : https://www.fortuneroom.pro/ Livre blanc : https://fortuneroom.gitbook.io/fortuneroom/token-information-frt/use-cases#key-use-cases Explorateur de blocs : https://bscscan.com/address/0x936fc42faa69e333bfd2e4551146135ac2f9ccb2