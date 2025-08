Informations sur GAG Token (GAG)

GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure.

Site officiel : https://gagtoken.com/ Livre blanc : https://gagtoken.gitbook.io/gag-token-tr/gag-token-en Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xAD600060a153bc35BD8997ceFE959EFb19026757