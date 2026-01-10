En savoir plus sur GAIX
Tokenomics de GaiAI (GAIX)
Tokenomics et analyse de prix de GaiAI (GAIX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GaiAI (GAIX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur GaiAI (GAIX)
GaiAI est la première IA créative et DAO d'actifs créatifs au monde, redéfinissant la créativité visuelle. Désormais, chaque génération, chaque prompt et chaque image ne relèvent plus uniquement de l'expression, mais aussi de l'attribution, de la collaboration et de la valeur. En combinant la génération par IA avec une attribution des droits basée sur la blockchain, GaiAI transforme la créativité en actifs on-chain vérifiables, contribuant à l'essor d'une économie créative décentralisée.
Tokenomics de GaiAI (GAIX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GaiAI (GAIX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GAIX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GAIX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GAIX, explorez le prix en direct du token GAIX !
Envie d'ajouter du GaiAI (GAIX) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du GAIX, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de GaiAI (GAIX)
L'analyse de l'historique du prix de GAIX permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de GAIX
Vous voulez savoir dans quelle direction GAIX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GAIX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
