Prix de GOLD BNB aujourd'hui

Le prix de GOLD BNB (GBNB) en direct est actuellement de $ 0.0000000000000389, avec une variation de 18.95 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GBNB en USD est de $ 0.0000000000000389 par GBNB.

GOLD BNB se classe actuellement au n°5617 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 GBNB. Au cours des dernières 24 heures, GBNB a été échangé entre $ 0.0000000000000388 (plus bas) et $ 0.000000000000048 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.000000000003975821, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000000000001211.

En termes de performance à court terme, GBNB a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -30.42% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 11.00.

Informations de marché pour GOLD BNB (GBNB)

Classement No.5617 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 11.00$ 11.00 $ 11.00 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Offre totale 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de GOLD BNB est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 11.00. L'offre en circulation de GBNB est de 0.00, avec une offre totale de 420690000000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.36K.