Le prix en temps réel de GOAT Network est aujourd'hui de -- USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GOATED à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GOATED facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de GOAT Network est aujourd'hui de -- USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GOATED à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GOATED facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur GOATED

Informations sur le prix de GOATED

Tokenomics de GOATED

Prévisions de prix de GOATED

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de GOAT Network

Cours GOAT Network(GOATED)

Non listé

USD
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-26 11:13:16 (UTC+8)

Informations sur le prix de GOAT Network (GOATED) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
--
----
Bas 24 h
--
----
Haut 24 h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Le prix en temps réel de GOAT Network (GOATED) est de --. Au cours des dernières 24 heures, GOATED a évolué entre un minimum de -- et un maximum de --, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GOATED est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, GOATED a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GOAT Network (GOATED)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

La capitalisation boursière actuelle de GOAT Network est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GOATED est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de GOAT Network (GOATED) en USD

Suivez la variation du prix de GOAT Network aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
No Data
Variation du prix de GOAT Network aujourd'hui

Aujourd'hui, GOATED a enregistré une variation de -- (--), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de GOAT Network sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de -- (--), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de GOAT Network

En élargissant la vue à 60 jours, GOATED a constaté une variation de -- (--), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de GOAT Network sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de -- (--), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Qu'est-ce que GOAT Network (GOATED)

GOAT Network est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en GOAT Network. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de GOATEDpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le GOAT Network sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de GOAT Network fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de GOAT Network (USD)

Combien vaudra GOAT Network (GOATED) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs GOAT Network (GOATED) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour GOAT Network.

Consultez la prévision de prix de GOAT Network maintenant !

Tokenomics de GOAT Network (GOATED)

Comprendre la tokenomics de GOAT Network (GOATED) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GOATED !

Guide d'achat de GOAT Network (GOATED)

Vous cherchez à savoir comment acheter du GOAT Network? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du GOAT Network. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

GOATED en devises locales

1 GOAT Network (GOATED) à VND
--
1 GOAT Network (GOATED) à AUD
A$--
1 GOAT Network (GOATED) à GBP
--
1 GOAT Network (GOATED) à EUR
--
1 GOAT Network (GOATED) à USD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à MYR
RM--
1 GOAT Network (GOATED) à TRY
--
1 GOAT Network (GOATED) à JPY
¥--
1 GOAT Network (GOATED) à ARS
ARS$--
1 GOAT Network (GOATED) à RUB
--
1 GOAT Network (GOATED) à INR
--
1 GOAT Network (GOATED) à IDR
Rp--
1 GOAT Network (GOATED) à KRW
--
1 GOAT Network (GOATED) à PHP
--
1 GOAT Network (GOATED) à EGP
￡E.--
1 GOAT Network (GOATED) à BRL
R$--
1 GOAT Network (GOATED) à CAD
C$--
1 GOAT Network (GOATED) à BDT
--
1 GOAT Network (GOATED) à NGN
--
1 GOAT Network (GOATED) à COP
$--
1 GOAT Network (GOATED) à ZAR
R.--
1 GOAT Network (GOATED) à UAH
--
1 GOAT Network (GOATED) à TZS
T.Sh.--
1 GOAT Network (GOATED) à VES
Bs--
1 GOAT Network (GOATED) à CLP
$--
1 GOAT Network (GOATED) à PKR
Rs--
1 GOAT Network (GOATED) à KZT
--
1 GOAT Network (GOATED) à THB
฿--
1 GOAT Network (GOATED) à TWD
NT$--
1 GOAT Network (GOATED) à AED
د.إ--
1 GOAT Network (GOATED) à CHF
Fr--
1 GOAT Network (GOATED) à HKD
HK$--
1 GOAT Network (GOATED) à AMD
֏--
1 GOAT Network (GOATED) à MAD
.د.م--
1 GOAT Network (GOATED) à MXN
$--
1 GOAT Network (GOATED) à SAR
ريال--
1 GOAT Network (GOATED) à ETB
Br--
1 GOAT Network (GOATED) à KES
KSh--
1 GOAT Network (GOATED) à JOD
د.أ--
1 GOAT Network (GOATED) à PLN
--
1 GOAT Network (GOATED) à RON
лв--
1 GOAT Network (GOATED) à SEK
kr--
1 GOAT Network (GOATED) à BGN
лв--
1 GOAT Network (GOATED) à HUF
Ft--
1 GOAT Network (GOATED) à CZK
--
1 GOAT Network (GOATED) à KWD
د.ك--
1 GOAT Network (GOATED) à ILS
--
1 GOAT Network (GOATED) à BOB
Bs--
1 GOAT Network (GOATED) à AZN
--
1 GOAT Network (GOATED) à TJS
SM--
1 GOAT Network (GOATED) à GEL
--
1 GOAT Network (GOATED) à AOA
Kz--
1 GOAT Network (GOATED) à BHD
.د.ب--
1 GOAT Network (GOATED) à BMD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à DKK
kr--
1 GOAT Network (GOATED) à HNL
L--
1 GOAT Network (GOATED) à MUR
--
1 GOAT Network (GOATED) à NAD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à NOK
kr--
1 GOAT Network (GOATED) à NZD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à PAB
B/.--
1 GOAT Network (GOATED) à PGK
K--
1 GOAT Network (GOATED) à QAR
ر.ق--
1 GOAT Network (GOATED) à RSD
дин.--
1 GOAT Network (GOATED) à UZS
soʻm--
1 GOAT Network (GOATED) à ALL
L--
1 GOAT Network (GOATED) à ANG
ƒ--
1 GOAT Network (GOATED) à AWG
ƒ--
1 GOAT Network (GOATED) à BBD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à BAM
KM--
1 GOAT Network (GOATED) à BIF
Fr--
1 GOAT Network (GOATED) à BND
$--
1 GOAT Network (GOATED) à BSD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à JMD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à KHR
--
1 GOAT Network (GOATED) à KMF
Fr--
1 GOAT Network (GOATED) à LAK
--
1 GOAT Network (GOATED) à LKR
Rs--
1 GOAT Network (GOATED) à MDL
L--
1 GOAT Network (GOATED) à MGA
Ar--
1 GOAT Network (GOATED) à MOP
P--
1 GOAT Network (GOATED) à MVR
--
1 GOAT Network (GOATED) à MWK
MK--
1 GOAT Network (GOATED) à MZN
MT--
1 GOAT Network (GOATED) à NPR
Rs--
1 GOAT Network (GOATED) à PYG
--
1 GOAT Network (GOATED) à RWF
Fr--
1 GOAT Network (GOATED) à SBD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à SCR
--
1 GOAT Network (GOATED) à SRD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à SVC
$--
1 GOAT Network (GOATED) à SZL
L--
1 GOAT Network (GOATED) à TMT
m--
1 GOAT Network (GOATED) à TND
د.ت--
1 GOAT Network (GOATED) à TTD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à UGX
Sh--
1 GOAT Network (GOATED) à XAF
Fr--
1 GOAT Network (GOATED) à XCD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à XOF
Fr--
1 GOAT Network (GOATED) à XPF
Fr--
1 GOAT Network (GOATED) à BWP
P--
1 GOAT Network (GOATED) à BZD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à CVE
$--
1 GOAT Network (GOATED) à DJF
Fr--
1 GOAT Network (GOATED) à DOP
$--
1 GOAT Network (GOATED) à DZD
د.ج--
1 GOAT Network (GOATED) à FJD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à GNF
Fr--
1 GOAT Network (GOATED) à GTQ
Q--
1 GOAT Network (GOATED) à GYD
$--
1 GOAT Network (GOATED) à ISK
kr--

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur GOAT Network

Combien vaut GOAT Network (GOATED) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de GOATED en USD est de -- USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de GOATED à USD ?
Le prix actuel de GOATED en USD est --. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de GOAT Network ?
La capitalisation boursière de GOATED est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de GOATED ?
L'offre en circulation de GOATED est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GOATED ?
GOATED a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GOATED ?
GOATED a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de GOATED ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GOATED est de -- USD.
Est-ce que GOATED va augmenter cette année ?
GOATED pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GOATED pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-26 11:13:16 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur GOAT Network (GOATED)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-25 22:29:00Données économiques
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000
09-25 14:14:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $
09-25 13:32:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars

Actualités à la une

MetaMask : Le portefeuille Web3 le plus puissant — Mais son trône est-il en danger ?

September 26, 2025

La chute du solde d’échange de XRP stimule un nouveau rallye

September 25, 2025

Trading de futures sans frais sur l’échange MEXC | Guide de l’événement de frais zéro MEXC

September 25, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour GOATED vers USD

Montant

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = -- USD

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme