Informations sur Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Site officiel : https://immortalrising2.com/ Livre blanc : https://docs.immortalrising2.com/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3