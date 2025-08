Informations sur ivendPay (IVPAY)

IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease.

Site officiel : https://ivendpay.com Livre blanc : https://ivendpay.com/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb