Prix de JUDO SHIBA aujourd'hui

Le prix de JUDO SHIBA (JSB) en direct est actuellement de $ 0.000000229, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de JSB en USD est de $ 0.000000229 par JSB.

JUDO SHIBA se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- JSB. Au cours des dernières 24 heures, JSB a été échangé entre $ 0.000000229 (plus bas) et $ 0.000000229 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, JSB a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +1.32% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.73.

Informations de marché pour JUDO SHIBA (JSB)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.29K$ 2.29K $ 2.29K Offre en circulation ---- -- Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de JUDO SHIBA est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.73. L'offre en circulation de JSB est de --, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.29K.