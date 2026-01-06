Prix de Juventus aujourd'hui

Le prix de Juventus (JUV) en direct est actuellement de $ 0.7442, avec une variation de 0.21 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de JUV en USD est de $ 0.7442 par JUV.

Juventus se classe actuellement au n°1026 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10.64M et une offre en circulation de 14.30M JUV. Au cours des dernières 24 heures, JUV a été échangé entre $ 0.7413 (plus bas) et $ 0.7593 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 38.10535085, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.6159396137288436.

En termes de performance à court terme, JUV a varié de -0.14% au cours de la dernière heure et de +3.76% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 149.39K.

Informations de marché pour Juventus (JUV)

Classement No.1026 Capitalisation boursière $ 10.64M$ 10.64M $ 10.64M Volume (24 h) $ 149.39K$ 149.39K $ 149.39K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.85M$ 14.85M $ 14.85M Offre en circulation 14.30M 14.30M 14.30M Offre totale 19,956,000 19,956,000 19,956,000 Blockchain publique CHZ

La capitalisation boursière actuelle de Juventus est de $ 10.64M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 149.39K. L'offre en circulation de JUV est de 14.30M, avec une offre totale de 19956000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.85M.