Prix de Kairos aujourd'hui

Le prix de Kairos (KAIROS) en direct est actuellement de $ 0.00000000000000108, avec une variation de 44.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KAIROS en USD est de $ 0.00000000000000108 par KAIROS.

Kairos se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- KAIROS. Au cours des dernières 24 heures, KAIROS a été échangé entre $ 0.0000000000000007 (plus bas) et $ 0.000000000000001697 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, KAIROS a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -99.58% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 6.24K.

Informations de marché pour Kairos (KAIROS)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 108,000.00T$ 108,000.00T $ 108,000.00T Offre en circulation ---- -- Offre totale 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Kairos est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 6.24K. L'offre en circulation de KAIROS est de --, avec une offre totale de 100000000000000000000000000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 108,000.00T.