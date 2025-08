Informations sur Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Site officiel : https://katanainu.com/ Livre blanc : https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances