Prix de KGEN aujourd'hui

Le prix de KGEN (KGEN) en direct est actuellement de $ 0.2523, avec une variation de 2.43 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KGEN en USD est de $ 0.2523 par KGEN.

KGEN se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- KGEN. Au cours des dernières 24 heures, KGEN a été échangé entre $ 0.249 (plus bas) et $ 0.2701 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, KGEN a varié de -0.40% au cours de la dernière heure et de -0.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 283.83K.

Informations de marché pour KGEN (KGEN)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 283.83K$ 283.83K $ 283.83K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 252.30M$ 252.30M $ 252.30M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de KGEN est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 283.83K. L'offre en circulation de KGEN est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 252.30M.