Informations sur Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Site officiel : https://kibainu.org Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c