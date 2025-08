Informations sur L1 (L1)

Lamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation.

Site officiel : https://lamina1.com Livre blanc : https://assets-global.website-files.com/63fe332d7b9ae4159d741e55/6435ef54d6c2e389be334d99_L1_Whitepaper_2023.pdf Explorateur de blocs : https://subnets.avax.network/lamina1