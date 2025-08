Informations sur Legacy Network (LGCT)

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Site officiel : https://www.legacynetwork.io/ Livre blanc : https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8