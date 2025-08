Informations sur LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

Site officiel : https://litas.io/ Livre blanc : https://docs.google.com/document/d/1anrIDkB8AkIy3COgw5XAaOfsb9a2JiFj5EUaK6DEurQ/edit?tab=t.0#heading=h.81se9b2fpcry Explorateur de blocs : https://etherscan.io/address/0xfa63503f9e61fd59cbea137c122fa55c2daff14a