Informations sur LightLink (LL)

LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

Site officiel : https://lightlink.io Livre blanc : https://docs.lightlink.io Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73