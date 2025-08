Informations sur Legends of Elysium (LOE)

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Site officiel : https://legendsofelysium.io/ Livre blanc : https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67 Explorateur de blocs : https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871