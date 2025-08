Informations sur Lucidai (LUCI)

Lucidai was born to bridge human emotion and decentralized technology. By interpreting the most personal expressions of the subconscious — dreams — and connecting them to curated crypto opportunities, Lucidai creates a new, emotional on-ramp into Web3.

Site officiel : https://www.dream-lucidai.xyz/ Livre blanc : https://dream-lucidai.gitbook.io/dream-lucidai-docs Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xb7Fe1166cC4100c9374BFFd0E914d1cF21106598