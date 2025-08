Informations sur Just Memecoin (MEMECOIN)

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/4daoTLufDmV3ods48Zh8rymaZKBLtgEvuH9qALYLbonk