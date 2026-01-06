Prix de MindHive aujourd'hui

Le prix de MindHive (MINDHIVE) en direct est actuellement de $ 0.0042345, avec une variation de 11.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MINDHIVE en USD est de $ 0.0042345 par MINDHIVE.

MindHive se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- MINDHIVE. Au cours des dernières 24 heures, MINDHIVE a été échangé entre $ 0.0036181 (plus bas) et $ 0.0043119 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, MINDHIVE a varié de +0.84% au cours de la dernière heure et de +27.67% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 4.29M.

Informations de marché pour MindHive (MINDHIVE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Capitalisation boursière entièrement diluée $ 889.25M$ 889.25M $ 889.25M Offre en circulation ---- -- Offre totale 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de MindHive est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 4.29M. L'offre en circulation de MINDHIVE est de --, avec une offre totale de 210000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 889.25M.