Tokenomics de MindHive (MINDHIVE)
Tokenomics et analyse de prix de MindHive (MINDHIVE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MindHive (MINDHIVE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur MindHive (MINDHIVE)
MindHive permet aux développeurs de créer, de déployer et de monétiser des agents intelligents on-chain capables de collaborer de manière autonome dans divers cas d’utilisation.
Tokenomics de MindHive (MINDHIVE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MindHive (MINDHIVE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MINDHIVE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MINDHIVE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MINDHIVE, explorez le prix en direct du token MINDHIVE !
