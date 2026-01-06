Prix de Momentum aujourd'hui

Le prix de Momentum (MMT) en direct est actuellement de $ 0.2499, avec une variation de 1.96 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MMT en USD est de $ 0.2499 par MMT.

Momentum se classe actuellement au n°437 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 51.00M et une offre en circulation de 204.10M MMT. Au cours des dernières 24 heures, MMT a été échangé entre $ 0.2331 (plus bas) et $ 0.2643 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 4.163270628183712, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.17772532977738906.

En termes de performance à court terme, MMT a varié de -0.04% au cours de la dernière heure et de +8.79% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 277.01K.

Informations de marché pour Momentum (MMT)

Classement No.437 Capitalisation boursière $ 51.00M$ 51.00M $ 51.00M Volume (24 h) $ 277.01K$ 277.01K $ 277.01K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 249.90M$ 249.90M $ 249.90M Offre en circulation 204.10M 204.10M 204.10M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 20.40% Blockchain publique SUI

La capitalisation boursière actuelle de Momentum est de $ 51.00M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 277.01K. L'offre en circulation de MMT est de 204.10M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 249.90M.