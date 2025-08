Informations sur Minati Coin (MNTC)

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Site officiel : https://minati.io/ Livre blanc : https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7