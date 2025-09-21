Le prix en temps réel de MON Protocol est aujourd'hui de 0.01777 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MONPRO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MONPRO facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de MON Protocol est aujourd'hui de 0.01777 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MONPRO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MONPRO facilement sur MEXC maintenant.

Prix en temps réel : 1 MONPRO à USD

$0.01777
$0.01777$0.01777
-1.27%1D
USD
Graphique du prix de MON Protocol (MONPRO) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-21 18:14:34 (UTC+8)

Informations sur le prix de MON Protocol (MONPRO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.01594
$ 0.01594$ 0.01594
Bas 24 h
$ 0.01922
$ 0.01922$ 0.01922
Haut 24 h

$ 0.01594
$ 0.01594$ 0.01594

$ 0.01922
$ 0.01922$ 0.01922

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.015308968717196591
$ 0.015308968717196591$ 0.015308968717196591

+3.97%

-1.27%

+3.85%

+3.85%

Le prix en temps réel de MON Protocol (MONPRO) est de $ 0.01777. Au cours des dernières 24 heures, MONPRO a évolué entre un minimum de $ 0.01594 et un maximum de $ 0.01922, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MONPRO est $ 0.9595624143978051, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.015308968717196591.

En termes de performance à court terme, MONPRO a évolué de +3.97% au cours de la dernière heure, -1.27% sur 24 heures et de +3.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MON Protocol (MONPRO)

No.1181

$ 10.23M
$ 10.23M$ 10.23M

$ 12.88K
$ 12.88K$ 12.88K

$ 17.76M
$ 17.76M$ 17.76M

575.43M
575.43M 575.43M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

La capitalisation boursière actuelle de MON Protocol est de $ 10.23M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 12.88K. L'offre en circulation de MONPRO est de 575.43M, avec une offre totale de 999517431. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.76M.

Historique du prix de MON Protocol (MONPRO) en USD

Suivez la variation du prix de MON Protocol aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0002286-1.27%
30 jours$ -0.00443-19.96%
60 jours$ -0.00653-26.88%
90 jours$ -0.00073-3.95%
Variation du prix de MON Protocol aujourd'hui

Aujourd'hui, MONPRO a enregistré une variation de $ -0.0002286 (-1.27%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de MON Protocol sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00443 (-19.96%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de MON Protocol

En élargissant la vue à 60 jours, MONPRO a constaté une variation de $ -0.00653 (-26.88%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de MON Protocol sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.00073 (-3.95%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de MON Protocol (MONPRO) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de MON Protocol.

Qu'est-ce que MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en MON Protocol. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Prévision de prix de MON Protocol (USD)

Combien vaudra MON Protocol (MONPRO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs MON Protocol (MONPRO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour MON Protocol.

Consultez la prévision de prix de MON Protocol maintenant !

Tokenomics de MON Protocol (MONPRO)

Comprendre la tokenomics de MON Protocol (MONPRO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MONPRO !

Guide d'achat de MON Protocol (MONPRO)

Vous cherchez à savoir comment acheter du MON Protocol? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du MON Protocol. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

MONPRO en devises locales

1 MON Protocol (MONPRO) à VND
467.61755
1 MON Protocol (MONPRO) à AUD
A$0.0268327
1 MON Protocol (MONPRO) à GBP
0.0129721
1 MON Protocol (MONPRO) à EUR
0.0151045
1 MON Protocol (MONPRO) à USD
$0.01777
1 MON Protocol (MONPRO) à MYR
RM0.074634
1 MON Protocol (MONPRO) à TRY
0.7342564
1 MON Protocol (MONPRO) à JPY
¥2.61219
1 MON Protocol (MONPRO) à ARS
ARS$26.248067
1 MON Protocol (MONPRO) à RUB
1.4853943
1 MON Protocol (MONPRO) à INR
1.5653593
1 MON Protocol (MONPRO) à IDR
Rp296.1665482
1 MON Protocol (MONPRO) à KRW
24.8182928
1 MON Protocol (MONPRO) à PHP
1.0118238
1 MON Protocol (MONPRO) à EGP
￡E.0.845852
1 MON Protocol (MONPRO) à BRL
R$0.0945364
1 MON Protocol (MONPRO) à CAD
C$0.0243449
1 MON Protocol (MONPRO) à BDT
2.1650968
1 MON Protocol (MONPRO) à NGN
26.60169
1 MON Protocol (MONPRO) à COP
$69.4140625
1 MON Protocol (MONPRO) à ZAR
R.0.3081318
1 MON Protocol (MONPRO) à UAH
0.7342564
1 MON Protocol (MONPRO) à TZS
T.Sh.43.9850148
1 MON Protocol (MONPRO) à VES
Bs2.89651
1 MON Protocol (MONPRO) à CLP
$16.97035
1 MON Protocol (MONPRO) à PKR
Rs5.0438368
1 MON Protocol (MONPRO) à KZT
9.63134
1 MON Protocol (MONPRO) à THB
฿0.5666853
1 MON Protocol (MONPRO) à TWD
NT$0.5371871
1 MON Protocol (MONPRO) à AED
د.إ0.0652159
1 MON Protocol (MONPRO) à CHF
Fr0.0138606
1 MON Protocol (MONPRO) à HKD
HK$0.1380729
1 MON Protocol (MONPRO) à AMD
֏6.8083978
1 MON Protocol (MONPRO) à MAD
.د.م0.1604631
1 MON Protocol (MONPRO) à MXN
$0.326968
1 MON Protocol (MONPRO) à SAR
ريال0.0666375
1 MON Protocol (MONPRO) à ETB
Br2.5512389
1 MON Protocol (MONPRO) à KES
KSh2.2974833
1 MON Protocol (MONPRO) à JOD
د.أ0.01259893
1 MON Protocol (MONPRO) à PLN
0.0645051
1 MON Protocol (MONPRO) à RON
лв0.0767664
1 MON Protocol (MONPRO) à SEK
kr0.1672157
1 MON Protocol (MONPRO) à BGN
лв0.0294982
1 MON Protocol (MONPRO) à HUF
Ft5.9113682
1 MON Protocol (MONPRO) à CZK
0.3673059
1 MON Protocol (MONPRO) à KWD
د.ك0.00541985
1 MON Protocol (MONPRO) à ILS
0.0593518
1 MON Protocol (MONPRO) à BOB
Bs0.1227907
1 MON Protocol (MONPRO) à AZN
0.030209
1 MON Protocol (MONPRO) à TJS
SM0.1665049
1 MON Protocol (MONPRO) à GEL
0.0481567
1 MON Protocol (MONPRO) à AOA
Kz16.1985989
1 MON Protocol (MONPRO) à BHD
.د.ب0.00669929
1 MON Protocol (MONPRO) à BMD
$0.01777
1 MON Protocol (MONPRO) à DKK
kr0.1128395
1 MON Protocol (MONPRO) à HNL
L0.4657517
1 MON Protocol (MONPRO) à MUR
0.8056918
1 MON Protocol (MONPRO) à NAD
$0.3086649
1 MON Protocol (MONPRO) à NOK
kr0.1766338
1 MON Protocol (MONPRO) à NZD
$0.030209
1 MON Protocol (MONPRO) à PAB
B/.0.01777
1 MON Protocol (MONPRO) à PGK
K0.0742786
1 MON Protocol (MONPRO) à QAR
ر.ق0.0646828
1 MON Protocol (MONPRO) à RSD
дин.1.7723798
1 MON Protocol (MONPRO) à UZS
soʻm219.3825559
1 MON Protocol (MONPRO) à ALL
L1.4653142
1 MON Protocol (MONPRO) à ANG
ƒ0.0318083
1 MON Protocol (MONPRO) à AWG
ƒ0.031986
1 MON Protocol (MONPRO) à BBD
$0.03554
1 MON Protocol (MONPRO) à BAM
KM0.0294982
1 MON Protocol (MONPRO) à BIF
Fr53.04345
1 MON Protocol (MONPRO) à BND
$0.0227456
1 MON Protocol (MONPRO) à BSD
$0.01777
1 MON Protocol (MONPRO) à JMD
$2.8504857
1 MON Protocol (MONPRO) à KHR
71.6530825
1 MON Protocol (MONPRO) à KMF
Fr7.42786
1 MON Protocol (MONPRO) à LAK
386.3043401
1 MON Protocol (MONPRO) à LKR
Rs5.3798675
1 MON Protocol (MONPRO) à MDL
L0.2951597
1 MON Protocol (MONPRO) à MGA
Ar78.6281629
1 MON Protocol (MONPRO) à MOP
P0.1423377
1 MON Protocol (MONPRO) à MVR
0.271881
1 MON Protocol (MONPRO) à MWK
MK30.8506747
1 MON Protocol (MONPRO) à MZN
MT1.135503
1 MON Protocol (MONPRO) à NPR
Rs2.5041484
1 MON Protocol (MONPRO) à PYG
126.91334
1 MON Protocol (MONPRO) à RWF
Fr25.74873
1 MON Protocol (MONPRO) à SBD
$0.1455363
1 MON Protocol (MONPRO) à SCR
0.2708148
1 MON Protocol (MONPRO) à SRD
$0.6768593
1 MON Protocol (MONPRO) à SVC
$0.1556652
1 MON Protocol (MONPRO) à SZL
L0.3083095
1 MON Protocol (MONPRO) à TMT
m0.062195
1 MON Protocol (MONPRO) à TND
د.ت0.05176401
1 MON Protocol (MONPRO) à TTD
$0.1203029
1 MON Protocol (MONPRO) à UGX
Sh62.33716
1 MON Protocol (MONPRO) à XAF
Fr9.91566
1 MON Protocol (MONPRO) à XCD
$0.047979
1 MON Protocol (MONPRO) à XOF
Fr9.91566
1 MON Protocol (MONPRO) à XPF
Fr1.79477
1 MON Protocol (MONPRO) à BWP
P0.2366964
1 MON Protocol (MONPRO) à BZD
$0.0357177
1 MON Protocol (MONPRO) à CVE
$1.6680699
1 MON Protocol (MONPRO) à DJF
Fr3.14529
1 MON Protocol (MONPRO) à DOP
$1.1020954
1 MON Protocol (MONPRO) à DZD
د.ج2.3026366
1 MON Protocol (MONPRO) à FJD
$0.0399825
1 MON Protocol (MONPRO) à GNF
Fr154.51015
1 MON Protocol (MONPRO) à GTQ
Q0.1361182
1 MON Protocol (MONPRO) à GYD
$3.7221042
1 MON Protocol (MONPRO) à ISK
kr2.15017

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur MON Protocol

Combien vaut MON Protocol (MONPRO) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MONPRO en USD est de 0.01777 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MONPRO à USD ?
Le prix actuel de MONPRO en USD est $ 0.01777. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de MON Protocol ?
La capitalisation boursière de MONPRO est de $ 10.23M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MONPRO ?
L'offre en circulation de MONPRO est de 575.43M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MONPRO ?
MONPRO a atteint un prix ATH de 0.9595624143978051 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MONPRO ?
MONPRO a vu un prix ATL de 0.015308968717196591 USD.
Quel est le volume de trading de MONPRO ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MONPRO est de $ 12.88K USD.
Est-ce que MONPRO va augmenter cette année ?
MONPRO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MONPRO pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-21 18:14:34 (UTC+8)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-20 15:35:00Mises à jour de l'industrie
Les ETF Bitcoin Spot américains enregistrent des entrées nettes de 222,6 millions de dollars hier
09-19 14:44:00Mises à jour de l'industrie
Certains tokens de chaînes publiques montrent de la force, l'augmentation sur 24 heures d'IMX atteint 16,3%
09-19 12:40:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins affiche 76, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant deux jours consécutifs
09-19 11:35:00Mises à jour de l'industrie
MetaMask Confirme le Lancement de son Token, le PDG de la Société Mère Déclare qu'il Arrivera "Plus Tôt que Prévu"
09-18 11:44:00Mises à jour de l'industrie
La Fed réduit les taux d'intérêt de 25 points de base, les altcoins augmentent largement, APX bondit de plus de 309% en 24 heures
09-18 03:09:00Mises à jour de l'industrie
Données : Aujourd'hui, Bitcoin a enregistré le deuxième plus grand afflux quotidien de 2025, avec 29 685 BTC transférés vers des adresses d'accumulation

Le prix de l’Ethereum se prépare à un rallye avant la mise à niveau Fusaka

September 21, 2025

La chute des revenus d’Ethereum de 39 M$: crise du réseau ou évolution stratégique ?

September 20, 2025

OpenLedger sur MEXC : Pionnier de l’avenir de la convergence de l’IA et de la blockchain

September 18, 2025
